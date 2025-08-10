Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Неопытная мать»: в Лейпциге усыпили трех детенышей краснокнижного зверя

Зоопарк Лейпцига усыпил трех детенышей амурского тигра из-за безразличия матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зоопарк немецкого города Лейпциг принял решение усыпить трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра, сообщила пресс-служба зоопарка. Там пояснили, что котят не приняла мать — она отказалась выкармливать их молоком, из-за чего маленькие хищники были обречены на голодную смерть.

С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей, — констатировал представитель организации.

Поначалу тигрица выполняла свои обязанности, однако в какой-то момент потеряла к котятам интерес. После этого два дня животные были предоставлены сами себе, в результате чего сильно ослабли.

Ранее в Приморье на трассе сбили амурского тигра, полиция и охотнадзор начали проверки. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев уточнил, что погибшая особь — молодая самка. Он добавил, что животное скончалось мгновенно.

Тем временем волонтеры организации «Друзья океана» Вячеслав Козлов и Павел Ткаченко отправились на Камчатку для спасения детеныша косатки, запутавшегося в пластиковой веревке у мыса Зеленый. По их словам, местные жители активно помогают, и процесс идет без осложнений.

