Амурского тигра сбили в Приморье Самку амурского тигра сбили на трассе в Приморье

В Приморье на трассе сбили амурского тигра, полиция и охотнадзор начали проверки, передает РИА Новости. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев уточнил, что погибшая особь — молодая самка. Он добавил, что животное погибло мгновенно.

Ранее кошку по кличке Трикси, которая бесследно исчезла в немецком городе Монтегю в 2020 году, спустя пять лет обнаружили живой за 6400 километров от места пропажи — в американском селе штата Мичиган. Как питомцу удалось преодолеть океан — до сих пор остается загадкой.

Тем временем в Санкт-Петербурге спасли кота, который упал в открытый люк. Инцидент с животным произошел на территории Нахимовского военно-морского училища. Кот свалился в отверстие на Петроградской набережной. На помощь к животному незамедлительно прибыли сотрудники городского «Водоканала».

Также зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кошку можно приучить к переноске, положив внутрь нее игрушку или любимое лакомство. По ее словам, лучший вариант транспортировки питомца — на машине, где животное не будет контактировать с посторонними людьми.