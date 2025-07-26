Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 06:06

Амурского тигра сбили в Приморье

Самку амурского тигра сбили на трассе в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Приморье на трассе сбили амурского тигра, полиция и охотнадзор начали проверки, передает РИА Новости. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев уточнил, что погибшая особь — молодая самка. Он добавил, что животное погибло мгновенно.

Ранее кошку по кличке Трикси, которая бесследно исчезла в немецком городе Монтегю в 2020 году, спустя пять лет обнаружили живой за 6400 километров от места пропажи — в американском селе штата Мичиган. Как питомцу удалось преодолеть океан — до сих пор остается загадкой.

Тем временем в Санкт-Петербурге спасли кота, который упал в открытый люк. Инцидент с животным произошел на территории Нахимовского военно-морского училища. Кот свалился в отверстие на Петроградской набережной. На помощь к животному незамедлительно прибыли сотрудники городского «Водоканала».

Также зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кошку можно приучить к переноске, положив внутрь нее игрушку или любимое лакомство. По ее словам, лучший вариант транспортировки питомца — на машине, где животное не будет контактировать с посторонними людьми.

тигры
Приморье
происшествия
авто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Француз выбил первую ракетку России с турнира в США
Раскрыто, чего испугались депутаты партии Зеленского после реформы НАБУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Стало известно, откуда привезли оружие для нападения на «Крокус»
Роту батальона «Айдар» ВСУ подчистую уничтожили под Сумами
К чему снится поцелуй в губы: мужчине к успеху, женщине к чувствам?
ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе
Имущество сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали
Аномальная жара +40 и влажность: погода в РФ 28 июля — 3 августа
Названо количество погибших из-за атаки Таиланда на Камбоджу
МВД пообещало заплатить 1 млн за помощь в раскрытии убийств двух детей
Раскрыты суточные потери живой силы ВСУ
Силы ПВО ликвидировали пару беспилотников над Тульской областью
Шокирующее значение бабочки «Мертвая голова» во сне!
«Атака отражена»: украинские дроны сбили над российским регионом
На Западе рассказали, чем для Зеленского обернется закон о НАБУ
Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля
«В лучших традициях»: Патрушев отреагировал на слова Мерца о России
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.