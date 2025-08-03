Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 3 августа, видео

Панда Катюша часто получает угощения от киперов. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 3 августа?

Как ест Жуи

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором папа Катюши, большая панда Жуи, ест бамбук.

«Наш любимый вчерашний именинник, Жуи-чавкалка», — подписала она видео.

Комментаторы отметили, что у Жуи хороший аппетит, как у настоящего мужчины.

«Какой у Жуишки хороший аппетит! Правильно, он же мужчина, нужно кушать хорошо и много!»;

«У Жуи, как у настоящего мужчины, аппетит отменный! Приятного аппетита!»;

«Как он смачно и с каким наслаждением жует бамбук», — написали они.

31 июля Жуи отметил восьмой день рождения. В честь праздника сотрудники зоопарка подготовили для него специальный подарок — модель Солнечной системы с угощениями: они разместили на помосте модели лакомства в виде веток бамбука, а у основания — сочные ростки бамбука и морковь.

Как Катюша реагирует на угощения

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша лениво сползает по брусьям в вольере за угощениями от киперов.

«Ну, сползла как смогла!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Фолловеры отметили, что сотрудники зоопарка всегда балуют Катюшу вкусными угощениями.

«Мне кажется, Катюше мало угощений! Она явно показывает, что хочет еще! Хотя киперы и так ее балуют очень»;

«Если пришел дядя Игорь, то вкусняшки обязательно будут! Катерина это знает как никто другой!»;

«Очаровашку угостили вкусняшкой!» — прокомментировали россияне.

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