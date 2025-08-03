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03 августа 2025 в 12:13

Рубль пойдет вниз? Курс сегодня, 3 августа, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Август является «роковым» месяцем для рубля, поэтому укрепления российской валюты в ближайшее время не предвидится, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 3 августа?

Курс доллара, евро и юаня 3 августа

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 3 августа, составляет 80,3289 рубля, курс евро — 91,7056 рубля, а курс юаня — 11,0899 рубля.

По мнению специалистов, сейчас рубль вступает в период традиционного сезонного давления. Пик налоговых выплат обычно провоцирует спрос на валюту со стороны экспортеров, что может ослабить национальную валюту на 1,5–2% даже при благоприятной цене на нефть, отмечают экономисты.

Что будет с рублем в конце лета

По словам Натальи Мильчаковой, положительно на курс рубля в августе могут повлиять переговоры России и Украины в Стамбуле.

«На этот факт рубль в теории может отреагировать укреплением, но маловероятно, что такая встреча действительно состоится, и даже если состоится, вряд ли приведет к существенному прорыву на треке урегулирования украинского конфликта. Минфин в первой декаде августа объявит об операциях на валютном рынке по бюджетному правилу, и, скорее всего, возобновит покупки валюты, что дополнительно окажет негативное давление на курс рубля», — пояснила она mk.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мильчакова добавила, что геополитическая неопределенность и риски будут давить на российскую валюту в течение всего августа.

Также эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал август «самым опасным месяцем» для рубля.

«В 73% случаев в этот период национальная валюта падает, а пара доллар/рубль растет. И сезон 2025 года может усилить статистические закономерности. Геополитический фон напряженный, а ЦБ активно снижает ставку — оба фактора работают против рубля и способствуют развороту иностранной валюты вверх с уровней двухлетнего дна», — рассказал экономист.

Главный аналитик Инго Банка Петр Арронет предположил, что в конце лета рубль ждет плавное падение по отношению к доллару и евро.

«Рубль начнет постепенно ослабевать. С дальнейшим снижением ключевой ставки будет падать спрос экспортеров на вклады в рублях. Такое развитие событий ожидается в течение второго полугодия 2025 года. Дополнительным фактором укрепления иностранных валют станет геополитическая ситуация. Минфин и ЦБ не будут искусственно ослаблять рубль. Дальнейшее удешевление рубля будет связано со снижением ключевой ставки во втором полугодии 2025 года. Вероятный диапазон курса доллара в августе 81–84 рубля, евро — 92–96 рублей, юаня — 11,2–11,8 рубля» — резюмировал эксперт в беседе с aif.ru.

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