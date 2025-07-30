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30 июля 2025 в 12:55

Рубль ждет падение? Курс сегодня, 30 июля, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В скором времени доллар укрепится до 100 рублей, считает финансовый эксперт Евгений Ходченков. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 30 июля?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 30 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 82,2197 рубля. Курс евро — 94,9976 рубля, а курс юаня — 11,4270 рубля.

По мнению экспертов, август станет периодом новых испытаний для рубля, поскольку давление со стороны импортных операций и ограниченный приток экспортной выручки могут спровоцировать укрепление доллара и евро по отношению к российской валюте.

Что будет с рублем в течение августа

По мнению Евгения Ходченкова, небольшое укрепление рубля в конце июля — это временное явление.

«Нельзя забывать, что как только Банк России начнет смягчать монетарную политику, ослабление рубля возобновится. Курс моментально вернется в зону выше 100, потому что на текущих уровнях он просто не соответствует структуре российской экономики», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что сейчас российская экономика нуждается в курсе доллара в 108 рублей, потому что он является более безопасным.

«Излишне крепкий рубль приводит к снижению рублевой выручки у экспортеров, делает российские товары менее конкурентоспособными на внешних рынках и снижает доходы бюджета, зависящие от экспортных поступлений. Поэтому возвращение к диапазону 88–108 рублей за доллар не только логично, но и функционально необходимо в текущих условиях. Это создает более устойчивую базу для исполнения бюджета и поддерживает экспортные отрасли, на которых в значительной степени держится экономика страны. Для экономики более опасен слишком сильный рубль, чем курс около 100», — отметил парламентарий.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал август «самым опасным месяцем» для российской валюты.

«В 73% случаев в этот период национальная валюта падает, а пара доллар/рубль растет. И сезон 2025 года может усилить статистические закономерности. Геополитический фон напряженный, а ЦБ активно снижает ставку — оба фактора работают против рубля и способствуют развороту иностранной валюты вверх с уровней двухлетнего дна», — рассказал экономист в беседе с РИАМО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зельцер подчеркнул, что в августе доллар может вырасти до 85–90 рублей, евро до 95–100 рублей, а юань возьмет курс в области 11,5–12 рублей.

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