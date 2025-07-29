В Госдуме назвали безопасный для России курс доллара Депутат Говырин: российской экономике необходим курс доллара в 108 рублей

Российская экономика нуждается в курсе доллара в 108 рублей, он является безопасным, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с «Газетой.Ru». Он отметил, что рост стоимости валюты не приведет к автоматическому подорожанию товаров.

Возвращение к диапазону 88–108 рублей за доллар не только логично, но и функционально необходимо в текущих условиях. Это создает более устойчивую базу для исполнения бюджета и поддерживает экспортные отрасли, — отметил Говырин.

Слишком крепкий рубль провоцирует снижение выручки у экспортеров и делает российские товары неконкурентоспособными на внешних рынках, подчеркнул парламентарий. В перспективе повышение стоимости доллара позволит развить производственный сектор страны, добавил он.

Ранее финансовый эксперт Евгений Ходченков заявил, что в скором времени доллар укрепится до 100 рублей. Специалист связал такую перспективу со смягчением денежно-кредитной политики Центробанка России. При этом Ходченков отметил: наблюдаемое укрепление национальной валюты носит временный характер.