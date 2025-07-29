Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:17

Грозовые ливни и жара до +40? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ближайшие выходные в Москве влияние антициклона немного ослабнет. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 2 и 3 августа, ждать ли грозовых ливней и жары до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве всю неделю будет жаркая и сухая погода и только в пятницу, 1 августа, влияние антициклона немного ослабнет, однако осадков по-прежнему не прогнозируется. Температура при этом опустится незначительно и составит +28–29 градусов.

Леус также уточнил, что в субботу, 2 августа, в небе появятся кучево-дождевые облака, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура немного понизится — до +26–28 градусов, но останется выше климатической нормы.

В воскресенье, 3 августа, вероятность ливней с грозами сохранится, а дневной максимум составит +25–27 градусов. Температурная аномалия уменьшится, однако все-таки превысит норму на два-три градуса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Изменится погода в выходные — фронтальный раздел с запада вернет в атмосферу столицы неустойчивость, и в первый день августа в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные дожди, местами прошумят ливни с грозой, а температура понизится до +26–28 градусов. В воскресенье вновь высока вероятность грозовых ливней, а дневной фон температур ожидается в пределах +25–27 градусов. Однако, несмотря на понижение температуры, и в субботу, и в воскресенье показания термометров останутся выше климатической нормы, однако теперь положительная температурная аномалия составит лишь два-три градуса», — рассказал синоптик в авторском Telegram-канале.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в субботу и воскресенье, 2 и 3 августа, в российской столице на протяжении суток ожидаются кратковременные дожди.

«Возможна отчасти и грозовая активность, но пока в прогнозе это не звучит. Температура будет понижаться, и преобладающие в дневные часы показатели будут в пределах 22−27 градусов. Ночи останутся теплыми, а днем за счет того, что будет больше облаков и пройдут дожди, произойдет ослабление жары», — пояснила она MSK1.

По данным метеорологического сервиса «Метеовести», в субботу, 2 августа, в Москве ожидается переменная облачность и небольшой дождь, также возможна гроза. Ночью прогнозируется +20–22 градуса, днем — +25–27 градусов, ветер слабый.

В воскресенье, 3 августа, температура воздуха днем составит +28 градусов, возможны дожди.

Таким образом, в ближайшие выходные в российской столице грозовые ливни ожидаются, но жары до +40 градусов не будет.

Читайте также:

Почему «Столички» и «Неофарм» не работают 29 июля: причины, когда починят

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Уход от Сексте, признание Боярской, долги: как живет актер Максим Матвеев

новости
Москва
прогноз погоды
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Семейном докторе» отчитались о последствиях хакерской атаки
Вооруженные люди захватили директора ведущего телеканала в Конго
Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев
В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян
Пенсионерам напомнили о льготах по оплате коммунальных услуг
Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки
Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями
Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»
Что можно вырастить из косточки в домашних условиях?
Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома
ЦБ впервые за три месяца повысил курс доллара в России
Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России
МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей
Трамп сделал резонансное заявление во время открытия гольф-клуба
В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след
Президент Киргизии запретил порно
Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот
«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе
Американист предвидел новый тренд в США из-за проблем со здоровьем Трампа
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.