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28 июля 2025 в 19:03

Дикие ливни и холодрыга до +10? Погода в Москве в начале августа: что ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале августа в Москву придет западный циклон. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на начало последнего летнего месяца, ждать ли диких ливней и холодрыги до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале августа

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в начале августа в Москве температура воздуха снизится.

«1 августа скажется влияние западного циклона», — пояснила она.

По ее словам, уже в пятницу, 1 августа, в некоторых районах российской столицы пройдут кратковременные дожди. Однако это не повлияет существенно на температурный режим, и максимальная температура останется пределах +26–31 градуса.

Позднякова уточнила, что 2 августа ожидаются более интенсивные осадки и снижение температуры. Так, в Московской области показатели температуры составят +22–27 градусов, а в Москве — около +25–27 градусов.

При этом климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок ранее говорил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такую температуру», — отмечал эксперт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По информации «Яндекс. Погоды», 1 августа будет теплым и пасмурным днем, температура воздуха составит +23 градуса в дневное время.

2 августа температура тоже поднимется до +23 градусов, 3 августа ожидаются +23 градуса и дождь, 4 августа — +23 градуса и солнце, 5 августа — +23 градуса.

Таким образом, диких ливней в начале августа в российской столице не прогнозируется, но дожди пройдут. При этом холодрыги до +10 градусов не будет.

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По предварительной информации метеосервисов, в сентябре 2025 года в Москве ожидается нестабильная погода с резкими колебаниями температуры и обильными осадками, когда климатические условия могут меняться за несколько часов.

Так, в центральных регионах России, включая Москву и Подмосковье, прогнозируется значительное увеличение количества дождливых дней. В начале сентября в этих районах прогнозируются осадки, которые могут достигать 90% месячной нормы.

При этом синоптики отмечают, что в начале сентября в российскую столицу может прийти циклон, из-за которого увеличится влажность в регионе, но отсутствие облачности, наоборот, принесет тепло. Температура воздуха, предположительно, достигнет +17 градусов в дневное время.

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