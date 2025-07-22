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22 июля 2025 в 19:00

Юбилей, написание книги, бездетность: как живет актер Максим Аверин

Максим Аверин Максим Аверин Фото: РИА Новости

Народный артист России Максим Аверин выпустил к своему юбилею книгу. Что об этом известно, в каких проектах он сейчас задействован?

Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актер снимался в картинах «Спасатели. Затмение», «Марш Турецкого», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Любовь одна», «Глухарь», «Склифосовский», «Горюнов», «Куприн. Яма», «Курьезы», «Девочки не сдаются», «Любовь и Сакс», «Собор» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Аверина

Максим Аверин никогда не был женат. Детей у 49-летнего артиста тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей… Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — комментировал он MK.RU.

Максим Аверин — ведущий проекта «Три аккорда», член жюри шоу «Точь-в-точь» Максим Аверин — ведущий проекта «Три аккорда», член жюри шоу «Точь-в-точь» Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Что Аверин говорил о спецоперации и эмиграции

Максим Аверин не высказывал своего отношения к спецоперации. Он объяснял это тем, что «не хочет обсуждать политику».

При этом актер заявлял, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — говорил он.

По словам артиста, он никогда не эмигрирует за границу, так как не представляет себе жизни в другой стране и «не способен мыслить и чувствовать на иностранном языке».

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Гамлет», «Поминальная молитва», «Лес», «Женитьба», «Там же, тогда же», «Роман» и «Лев зимой». Также актер гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить».

Кинопремьер с актером не выходило с 2023 года, но в скором времени он должен вернуться на киноэкраны в новом сезоне сериала «Склифосовский». Помимо него в проекте снимаются Мария Куликова, Елена Яковлева и другие.

В ноябре Аверину исполнится 50 лет. К юбилею он выпустил коллекционную книгу, в которой собрал эксклюзивные материалы в виде фотографий, стихотворений, аудио- и видеоконтента.

«Я люблю фотографию. Она, как крупный план в кино, может запечатлеть момент твоих эмоций. Я хочу поделиться с вами, мои дорогие, своими моментами счастья. На этом новом этапе своей жизни», — поделился Аверин.

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