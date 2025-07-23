Мощные ливни и парилка до +30? Погода в Москве в начале сентября: что ждать

Мощные ливни и парилка до +30? Погода в Москве в начале сентября: что ждать

В начале сентября в Москве может быть тепло из-за отсутствия облачности. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на начало первого месяца осени, ждать ли мощных ливней и парилки до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По предварительной информации метеосервисов, в сентябре 2025 года будет нестабильная погода с резкими колебаниями температуры и обильными осадками. В этот период климатические условия могут меняться за несколько часов.

Так, в центральных регионах России, включая Москву и Подмосковье, ожидается значительное увеличение количества дождливых дней. В начале сентября в этих районах прогнозируются осадки, которые могут достигать 90% месячной нормы, что означает, что дожди будут идти почти ежедневно.

При этом синоптики отмечают, что в начале сентября в российскую столицу может прийти циклон, из-за которого увеличится влажность в регионе, но отсутствие облачности, наоборот, принесет тепло. Температура воздуха, предположительно, будет достигать +17 градусов в дневное время.

Таким образом, мощные ливни в Москве в сентябре прогнозируются, но парилки до +30 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале сентября

По предварительным прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге также ожидается дождливая погода в течение всего сентября.

Дневные температуры в Северной столице будут колебаться в диапазоне от +12 до +17 градусов, а усиление ветра в этот период добавит холода и сделает сырость еще более ощутимой.

Особенно сильные осадки могут прийти с 4 по 10 сентября. Во второй половине месяца показатели должны повыситься, обеспечив светлые дни на период так называемого бабьего лета.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в августе

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил, что в начале августа в Москву может прийти аномальная жара.

«В начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. Напомню, абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления», — сказал он NEWS.ru.

По предварительным данным метеосервисов, август в Москве начнется с аномально теплой погоды, но постепенно перейдет к осенней прохладе. В первой декаде, с 1 по 10 августа, дневные температуры составят +25–26 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +15–16 градусов. Осадки ожидаются редкие.

С 11 по 20 августа придет умеренное похолодание. Днем будет от +22 до +24 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Участятся дожди — до 4,2 мм 11 августа, влажность повысится до 77%.

С 21 по 31 августа начнется ощутимая осенняя погода: днем — не выше +20–22 градусов, ночью — +10–12 градусов. Также ожидаются моросящие дожди до 2,6 мм 30 августа, ветер усилится до 3 м/с.

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