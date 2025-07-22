Штраф за поиск экстремистских материалов: за что накажут, просмотр соцсетей

Глава Минцифры Максут Шадаев дал пояснения по закону о штрафах за поиск экстремистской информации. За что будут наказывать россиян, а за что — нет? Можно ли пользоваться заблокированными в России соцсетями?

За что будут наказывать россиян

Госдума сегодня, 22 июля, приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним, рекламу VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Согласно принятым нормам, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам россиянам будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Максут Шадаев объяснил, что действие закона распространяется на более 5400 экстремистских материалов, которые находятся в соответствующем списке Минюста РФ, опубликованном на сайте ведомства. Туда входят документы или информация на иных носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления, в том числе фильмы, книги, музыка, журналы, статьи и многое другое.

Глава Минцифры обратил внимание, что россиян будут наказывать исключительно за умышленный просмотр экстремистских материалов. Правоохранительным органам потребуется доказать, что пользователь знал о блокировке материала и имел умысел на его поиск.

«Норма содержит наличие умысла, и пользователь должен знать заранее, что эти материалы включены в реестр. Только 5,5 тысячи материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5,5 тысячи материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение», — сказал Шадаев.

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За что не будут наказывать россиян

Россиян не будут наказывать за доступ к социальным сетям, даже если они признаны экстремистскими, заверил Максут Шадаев.

«Только [за доступ] к конкретным материалам — это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи и так далее. И в этом смысле, если пользователь об этом не знает — о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — уточнил он.

Глава Минцифры утверждает, что большинства пользователей Сети новые штрафы не коснутся. Шадаев также отметил, что поисковые запросы будут передавать правоохранителям только в рамках уголовных дел.

«Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает», — добавил министр.

Он заверил, что нововведение позволит не допустить дальнейшего распространения в интернете экстремистских материалов, а также позволит на настоящий момент больше не блокировать западные платформы.

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