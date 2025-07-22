Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 19:21

Штраф за поиск экстремистских материалов: за что накажут, просмотр соцсетей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Минцифры Максут Шадаев дал пояснения по закону о штрафах за поиск экстремистской информации. За что будут наказывать россиян, а за что — нет? Можно ли пользоваться заблокированными в России соцсетями?

За что будут наказывать россиян

Госдума сегодня, 22 июля, приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним, рекламу VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Согласно принятым нормам, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам россиянам будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Максут Шадаев объяснил, что действие закона распространяется на более 5400 экстремистских материалов, которые находятся в соответствующем списке Минюста РФ, опубликованном на сайте ведомства. Туда входят документы или информация на иных носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления, в том числе фильмы, книги, музыка, журналы, статьи и многое другое.

Глава Минцифры обратил внимание, что россиян будут наказывать исключительно за умышленный просмотр экстремистских материалов. Правоохранительным органам потребуется доказать, что пользователь знал о блокировке материала и имел умысел на его поиск.

«Норма содержит наличие умысла, и пользователь должен знать заранее, что эти материалы включены в реестр. Только 5,5 тысячи материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5,5 тысячи материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение», — сказал Шадаев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За что не будут наказывать россиян

Россиян не будут наказывать за доступ к социальным сетям, даже если они признаны экстремистскими, заверил Максут Шадаев.

«Только [за доступ] к конкретным материалам — это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи и так далее. И в этом смысле, если пользователь об этом не знает — о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — уточнил он.

Глава Минцифры утверждает, что большинства пользователей Сети новые штрафы не коснутся. Шадаев также отметил, что поисковые запросы будут передавать правоохранителям только в рамках уголовных дел.

«Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает», — добавил министр.

Он заверил, что нововведение позволит не допустить дальнейшего распространения в интернете экстремистских материалов, а также позволит на настоящий момент больше не блокировать западные платформы.

Читайте также:

Проливные дожди и похолодание до +15? Погода в Москве в августе: чего ждать

Открытый гроб, слезы жены, особенность могилы: как прошли похороны Кары

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 июля: где сбои в России

штрафы
законы
новости
соцсети
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский тренер оценила победу над россиянками на ЧМ
Тренер вспомнил, как на рекордсменом Даниловым «угорали» в начале карьеры
В Сети показали пострадавшую от наводнения трассу «Формулы-1»
Показывал порно с мамой: педофил учил падчерицу целоваться и мастурбировать
Без миллионов, зато с квартирой? Что известно о новом суде Ларисы Долиной
Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа
Мать предлагала незнакомцу изнасиловать ее семимесячную дочь за деньги
Бедуинов натравили на военные базы РФ в Сирии? Что известно
Военэксперт раскрыл, чем Сырский опасен для России
Московский ТЦ не прошел испытание ливнем и «поплыл»
Трамп подписался под жутким планом Зеленского, мор элиты ВСУ: что дальше
Аналитик оценил угрозу Франции ввести новые жесткие санкции против России
Составлен список российских артистов, которые до сих пор дружат с Зеленским
Полицейские заинтересовались ритуальным скандалом с голым покойником
Стало известно, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского
«Лучшее решение в жизни»: женщина в 38 лет переехала в дом престарелых
Суд в Москве заочно арестовал Дудя
У возлюбленной Лепса нашли приданное на 3 млрд рублей
«Оказался эффективным»: критик высказалась о присвоении Богомолову звания
Трамп призвал Минюст расследовать фейк Обамы о вмешательстве РФ в выборы
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.