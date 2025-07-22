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22 июля 2025 в 14:30

В России приняли закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети

ГД приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, устанавливающий штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов. Также поправки предусматривают штрафы за рекламу VPN-сервисов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

КоАП РФ дополняется новой статьей, в соответствии с которой административная ответственность будет наступать за умышленное осуществление поиска (в том числе с использованием сервисов для обхода блокировок) в интернете «и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов». <…> Штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, — сказано в пресс-релизе.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил NEWS.ru, что власти могут отслеживать интересующихся экстремистскими материалами граждан через IP-адреса. По его словам, технически это может реализовываться через мобильных операторов и интернет-провайдеров.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать инициативу депутатов, предложивших запретить рекламу VPN и ввести штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов. Он отметил, что парламентарии сами должны дать все обоснования.

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