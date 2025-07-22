Шадаев рассказал, накажут ли пользователей экстремистских соцсетей

Россиян не будут наказывать за использование экстремистских соцсетей по новому закону о поиске экстремистских материалов, заверил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, штрафовать будут только в случае наличия умысла и внесения искомого материала в соответствующий список, передает корреспондент NEWS.ru.

Вот в явном виде, значит, наличие умысла, и пользователь должен знать заранее о том, что эти материалы включены в реестр. Только 5,5 тысячи материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5,5 тысячи материалов, по которым российскими судами вынесены соответствующие решения. Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистской организацией. Только к конкретным материалам. Это либо книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее, — сказал Шадаев.

Министр заверил, что пользователей не будут подвергать наказанию, если у них не будет умысла или они не будут знать, что запрашиваемый материал включен в реестр экстремистских. Шадаев добавил, что очень много дискуссий ведется о возможности передачи правоохранительным органам запросов пользователей в поисковых системах.

Это не предусмотрено. Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанностей предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют [права]. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретное основание. В этом смысле никаких рисков не возникает, — считает Шадаев.

По его словам, принятое решение позволяет не допустить распространения экстремистских материалов и не принимать решения о блокировке больших западных платформ.

В этом смысле нам кажется, что это сохраняет возможность пользоваться этими ресурсами, но при вот этом ограничении. Значит, рисков глобальных мы не видим. Мы понимаем, что умышленный доступ к этим материалам могут получать, соответственно, организаторы экстремистской деятельности. Те, кто хочет создать соответствующие ячейки, группы. Приверженцы идеологии экстремистской. И в этом смысле понятно, что это единицы, которые находятся, так сказать, в поле интересов правоохранительных органов, — заключил министр.

Ранее стало известно, что Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, устанавливающий штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов. Также поправки предусматривают штрафы за рекламу VPN-сервисов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.