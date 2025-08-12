«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки

«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки Мать Тимати раскритиковали в Сети за присутствие на родах его девушки

Пользователи Сети подвергли критике мать рэпера Тимати Симону Юнусову за то, что она присутствовала на родах его возлюбленной Валентины Ивановой. Они осудили ее за это в комментариях под публикацией в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В своем аккаунте она опубликовала фото из роддома, на одном из которых видно, как женщина перерезает пуповину.

Свекровь (даже не официальная) перерезает пуповину. Какой-то ужасный сюрреализм, — написал один из комментаторов под публикацией.

Ранее Тимати опубликовал фото новорожденной дочери, опровергнув слухи о разрыве с Ивановой. Он сообщил, что девочку, родившуюся 2 августа, назвали Эммой. Для модели это первенец, а 41-летний музыкант стал отцом уже в третий раз.

До этого он встречался с моделью Аленой Шишковой, в отношениях с которой у него родилась первая дочь Алиса. Позже у Тимати был роман с блогершей Анастасией Решетовой, от которой у него появился сын Ратмир.

Кроме того, пользователи соцсетей заподозрили рэпера в неверности по отношению к его возлюбленной. Поводом для слухов стали фотографии, где артист запечатлен вместе с моделью Анастасией Аникиной.