Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:52

«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки

Мать Тимати раскритиковали в Сети за присутствие на родах его девушки

Тимати Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи Сети подвергли критике мать рэпера Тимати Симону Юнусову за то, что она присутствовала на родах его возлюбленной Валентины Ивановой. Они осудили ее за это в комментариях под публикацией в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В своем аккаунте она опубликовала фото из роддома, на одном из которых видно, как женщина перерезает пуповину.

Свекровь (даже не официальная) перерезает пуповину. Какой-то ужасный сюрреализм, — написал один из комментаторов под публикацией.

Ранее Тимати опубликовал фото новорожденной дочери, опровергнув слухи о разрыве с Ивановой. Он сообщил, что девочку, родившуюся 2 августа, назвали Эммой. Для модели это первенец, а 41-летний музыкант стал отцом уже в третий раз.

До этого он встречался с моделью Аленой Шишковой, в отношениях с которой у него родилась первая дочь Алиса. Позже у Тимати был роман с блогершей Анастасией Решетовой, от которой у него появился сын Ратмир.

Кроме того, пользователи соцсетей заподозрили рэпера в неверности по отношению к его возлюбленной. Поводом для слухов стали фотографии, где артист запечатлен вместе с моделью Анастасией Аникиной.

Тимати
роды
девушки
матери
рэперы
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.