08 августа 2025 в 19:08

Известную скрипачку отправили под домашний арест за донаты экстремистам

На скрипачку Соршневу завели уголовное дело за финансирование ФБК

Ася Соршнева Ася Соршнева Фото: Социальные сети

42-летняя скрипачка Ася Соршнева помещена под домашний арест за донаты ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет «Чеснок». Она признала свою вину за совершение семи платежей.

По данным издания, против Соршневой возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности». Следствие установило, что с августа 2021 года по февраль 2022 года она перечисляла пожертвования в пользу организации, настроив автоплатеж. Всего за этот период прошло семь переводов.

Ася Соршнева родилась в Коломне. В 1990 году стала лауреатом Всероссийского юношеского конкурса им. Чайковского. С 1996-го училась в музыкальной школе им. Гнесиных, также окончила Московскую консерваторию и аспирантуру.

В Москве задержаны четыре человека, подозреваемые в финансовой поддержке ФБК. По данным следствия, мужчины систематически переводили деньги на счета структур, связанных с запрещенными в России организациями. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье о финансировании экстремистской деятельности, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

