В Госдуме назвали важную деталь снижения пенсионного возраста многодетным

Для многодетных семей с пятью и более детьми возраст выхода на пенсию уже составляет 50 лет, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что предлагал распространить эту меру и на родителей с меньшим количеством детей.

Я как председатель социального комитета, конечно, за любые дополнительные меры поддержки семей с детьми. В нашем пенсионном законодательстве уже предусмотрен льготный возраст выхода на пенсию для многодетных. Для тех, кто имеет пять и более детей, вообще возраст выхода на пенсию уже 50 лет. Я выходил с законодательной инициативой с коллегами, предлагая снизить возраст выхода на пенсию для тех, у кого трое и четверо детей. Сейчас предлагается еще и охватить ту категорию семей, где двое детей, — пояснил Нилов.

Он добавил, что данная инициатива требует внимательного изучения. По его словам, важно учитывать разные категории пенсионеров, включая получателей страховых, социальных и военных пенсий. Депутат также указал на необходимость комплексного подхода и поддержки со стороны правительства при внесении изменений в законодательство.

Идею о досрочном выходе на пенсию за рождение детей надо внимательно изучить, в том числе исходя из того положения, в котором мы находимся с точки зрения демографического состояния. Надо внимательно посмотреть и изучить этот вопрос при поддержке со стороны правительства, поскольку требуется внесение изменений в наше пенсионное законодательство. В том числе надо иметь в виду разные категории получателей пенсии. Здесь необходимо рассмотреть в комплексе и иметь в виду, что для получателей страховых пенсий для многодетных семей, где трое и более детей, уже льгота предусмотрена, — резюмировал Нилов.

Ранее депутаты выступили с инициативой о снижении пенсионного возраста родителям за каждого ребенка. Ее авторами стали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова. В частности, они предлагают снизить пенсионный возраст на один год при наличии двух детей, на три года — за трех детей, на пять — за четырех детей и более.