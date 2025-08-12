Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:59

Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел

В Москве на детей в детском саду напали пчелы

Фото: Shutterstock/MakroBetz

В одном из детских садов в Москве пчелы напали на детей, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел, когда малыши гуляли на улице.

По предварительной информации, пострадали пять детей. Экстренные службы уже выехали на место инцидента. Речь идет о детском саде по Братеевской улице.

Ранее в Приморском крае зафиксирован смертельный случай после укуса пчелы. Инцидент произошел 8 августа с 54-летним мужчиной. После укуса насекомого состояние пострадавшего резко ухудшилось. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, и пациента доставили в медицинское учреждение.

Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти его не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате анафилактического шока.

В летний период значительно повышается активность жалящих насекомых — ос, пчел и шершней. Они встречаются не только в лесах, но и в городской среде, что увеличивает риск укусов во время обычных прогулок. NEWS.ru публиковал рекомендации о первой помощи при таких укусах и способах предотвращения подобных ситуаций.

пчелы
детские сады
Москва
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.