Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел В Москве на детей в детском саду напали пчелы

В одном из детских садов в Москве пчелы напали на детей, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел, когда малыши гуляли на улице.

По предварительной информации, пострадали пять детей. Экстренные службы уже выехали на место инцидента. Речь идет о детском саде по Братеевской улице.

Ранее в Приморском крае зафиксирован смертельный случай после укуса пчелы. Инцидент произошел 8 августа с 54-летним мужчиной. После укуса насекомого состояние пострадавшего резко ухудшилось. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, и пациента доставили в медицинское учреждение.

Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти его не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате анафилактического шока.

В летний период значительно повышается активность жалящих насекомых — ос, пчел и шершней. Они встречаются не только в лесах, но и в городской среде, что увеличивает риск укусов во время обычных прогулок. NEWS.ru публиковал рекомендации о первой помощи при таких укусах и способах предотвращения подобных ситуаций.