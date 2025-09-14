Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 03:13

Тысячи пчел-разбойников атаковали магазин меда в Канаде

CBC: тысячи пчел вступили в борьбу с продавцом магазина меда в Канаде

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Владелица медового магазина в канадском городе Терраса столкнулась с необычным нашествием пчел-разбойников, сообщает CBC. По словам предпринимательницы, тысячи насекомых пытались проникнуть в торговое помещение с целью кражи меда.

Несмотря на многолетний опыт работы с пчелами, хозяйка магазина призналась, что впервые столкнулась со столь масштабной и организованной атакой. Пчелы проникали в магазин через щели в старой двери, создавая реальную угрозу товарным запасам. Владелице удалось спасти большую часть продукции благодаря оперативному использованию брезента и защитных крышек.

Думаю, это самая сильная паника, которую я когда-либо испытывала. <…> Там тысячи пчел, я не знаю, откуда они берутся, и мне нужно защитить весь мед, — рассказала женщина.

Для поимки насекомых предприимчивая хозяйка использовала нестандартный метод — она заманила пчел в ванную комнату с помощью света, после чего собрала и выпустила их на свободу. В последующие дни пчелы предпринимали попытки вернуться, но безуспешно — все щели в двери были тщательно заделаны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медведь несколько раз разорял пасеку вблизи деревни Малыгино, поедая мед. Первый инцидент произошел 9 августа — хищник уничтожил более 20 ульев, а в начале сентября повторил набег, несмотря на близость пасеки к шоссе и ферме.

пчелы
разбой
США
мёд
