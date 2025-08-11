Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:13

Маленькое насекомое стало причиной смерти россиянина

SHOT: в Приморье 54-летний мужчина скончался после укуса пчелы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае мужчина скончался после укуса пчелы, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в пятницу, 8 августа, с 54-летним местным жителем.

По информации канала, сразу после укуса пострадавшему стало резко хуже. Очевидцы вызвали медицинскую помощь, и его доставили в ближайший медпункт.

Врачи начали осмотр, однако в процессе оказания помощи мужчина умер. Предварительной причиной гибели назван анафилактический шок.

Осы, пчелы и шершни особенно активны в теплое время года, встречаясь не только в лесопарковых зонах, но и в городской черте, поэтому даже на прогулке в парке нередко можно стать жертвой укуса жалящих насекомых. NEWS.ru рассказывал, что делать при их укусе, и как избежать такой неприятности в дальнейшем.

До этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru об опасности укуса гадюк. По его словам, опаснее всего, когда змея кусает в лицо или шею. Это связано с риском образования отека, утверждает он. Ветеринар отметил, что летальным исходом также может закончиться нападение змеи на ребенка.

Россия
Приморский край
пчелы
смерти
