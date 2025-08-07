Напали «неправильные» пчелы: как уберечься от укусов насекомых?

В России, включая Москву и Подмосковье, обитают различные виды жалящих насекомых — осы, пчелы и шершни. Они особенно активны в теплое время года, встречаясь не только в лесопарковых зонах, но и в городской черте. Шершни предпочитают лесные массивы, но нередко строят гнезда вблизи человеческого жилья, а еще они отличаются от других полосатых собратьев более крупными размерами. Поэтому даже на прогулке в парке нередко можно стать жертвой укуса жалящих насекомых. Расскажем, что делать, если вас укусила пчела, оса или шершень, и как избежать этой неприятности в дальнейшем.

Экстренные меры при укусе

Извлечение жала (только при укусе пчелы или осы) требует особой осторожности. Используйте плоский предмет, например, банковскую карту, избегая сдавливания. Идеальным вариантом станет пинцет. Обработка раны включает тщательное промывание мыльным раствором с последующей дезинфекцией. Холодный компресс поможет замедлить распространение яда и уменьшить отечность. Прием антигистаминных препаратов необходим даже при отсутствии аллергии в анамнезе. Усиленный питьевой режим способствует детоксикации организма.

Тревожные симптомы, требующие медицинского вмешательства

локализация укуса в области головы или шеи;

появление системных реакций (одышка, тахикардия);

множественные укусы;

прогрессирующий отек с повышением температуры.

Что делать, если укусили оса, пчела, шершень Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как уберечься от укусов

избегайте резких движений при приближении насекомых;

воздержитесь от употребления сладостей на открытом воздухе;

отдавайте предпочтение одежде светлых тонов, закрывающей тело;

используйте защитные сетки на окнах;

минимизируйте использование парфюмерии с цветочными ароматами.

Хотя большинство укусов не представляют серьезной угрозы, важно помнить о потенциальной опасности аллергических реакций. Своевременные и грамотные действия помогут минимизировать последствия контакта с жалящими насекомыми, сохранив возможность наслаждаться теплым сезоном без неприятных последствий. Особую бдительность следует проявлять лицам с аллергией, которым рекомендуется всегда иметь при себе экстренный набор медикаментов.

Ранее мы рассказывали, чего еще нужно опасаться аллергикам летом.