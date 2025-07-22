Парфюмерный гид: как выбрать духи для себя

Выбор духов — это не просто покупка аромата, это поиск отражения собственной индивидуальности. Парфюм может рассказать о вас больше, чем одежда или макияж: он создает настроение, формирует образ и даже оставляет некую «подпись» в памяти окружающих. Чтобы найти свой идеальный аромат, важно учитывать несколько ключевых факторов. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать духи.
Как выбрать духи: учитывайте тип аромата
Ароматы делятся на несколько основных групп:
Цветочные — легкие, женственные, романтичные. Например: роза, жасмин, пион.
Фруктовые — сочные и игривые. Примеры: персик, груша, яблоко.
Восточные — теплые, чувственные, насыщенные. Чаще всего это ваниль, амбра, специи.
Древесные — более глубокие и «земные»: сандал, кедр, пачули.
Фужерные — часто используются в мужских ароматах, свежие и насыщенные.
Цитрусовые — универсальные и бодрящие: лимон, бергамот, апельсин.
Выбирайте группу ароматов, которая ближе к вашему стилю и образу жизни.
Как выбрать духи: разбираемся в концентрации парфюма
На стойкость и интенсивность аромата влияет его концентрация:
Духи — это самая концентрированная форма парфюмерной продукции (20–30%), их аромат сохраняется на коже до 8–12 часов.
Парфюмерная вода имеет концентрацию 15–20% и держится на коже до 6–8 часов.
Туалетная вода содержит 5–15% ароматических веществ и сохраняет свой аромат на коже в течение 4–6 часов.
Одеколон — это наименее концентрированная форма парфюмерии (3–5%), его аромат сохраняется на коже около 2–4 часов.
Если вы ищете насыщенный вечерний аромат — выбирайте parfum или eau de parfum. Для повседневного использования подойдут более легкие варианты.
Как выбрать духи: время года и суток
Легкие цветочные и цитрусовые ароматы хороши для весны и лета.
Более насыщенные восточные и древесные — для осени и зимы.
Утром используйте свежие варианты, вечером — более стойкие и яркие.
Как выбрать духи: тестирование перед покупкой
Наносите аромат на чистую кожу, без других запахов. Лучше — на запястье.
Не вдыхайте сразу — подождите 10–15 минут, чтобы почувствовать «сердце» аромата.
Не тестируйте более 3–4 ароматов подряд — нос «утомляется».