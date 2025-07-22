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22 июля 2025 в 03:00

Парфюмерный гид: как выбрать духи для себя

Как выбрать духи для себя Как выбрать духи для себя Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выбор духов — это не просто покупка аромата, это поиск отражения собственной индивидуальности. Парфюм может рассказать о вас больше, чем одежда или макияж: он создает настроение, формирует образ и даже оставляет некую «подпись» в памяти окружающих. Чтобы найти свой идеальный аромат, важно учитывать несколько ключевых факторов. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать духи.

Как выбрать духи: учитывайте тип аромата

Ароматы делятся на несколько основных групп:

  1. Цветочные — легкие, женственные, романтичные. Например: роза, жасмин, пион.

  2. Фруктовые — сочные и игривые. Примеры: персик, груша, яблоко.

  3. Восточные — теплые, чувственные, насыщенные. Чаще всего это ваниль, амбра, специи.

  4. Древесные — более глубокие и «земные»: сандал, кедр, пачули.

  5. Фужерные — часто используются в мужских ароматах, свежие и насыщенные.

  6. Цитрусовые — универсальные и бодрящие: лимон, бергамот, апельсин.

Выбирайте группу ароматов, которая ближе к вашему стилю и образу жизни.

Как выбрать духи: разбираемся в концентрации парфюма

На стойкость и интенсивность аромата влияет его концентрация:

  1. Духи — это самая концентрированная форма парфюмерной продукции (20–30%), их аромат сохраняется на коже до 8–12 часов.

  2. Парфюмерная вода имеет концентрацию 15–20% и держится на коже до 6–8 часов.

  3. Туалетная вода содержит 5–15% ароматических веществ и сохраняет свой аромат на коже в течение 4–6 часов.

  4. Одеколон — это наименее концентрированная форма парфюмерии (3–5%), его аромат сохраняется на коже около 2–4 часов.

Если вы ищете насыщенный вечерний аромат — выбирайте parfum или eau de parfum. Для повседневного использования подойдут более легкие варианты.

Как выбрать духи: время года и суток

  1. Легкие цветочные и цитрусовые ароматы хороши для весны и лета.

  2. Более насыщенные восточные и древесные — для осени и зимы.

  3. Утром используйте свежие варианты, вечером — более стойкие и яркие.

Как выбрать духи: тестирование перед покупкой

  1. Наносите аромат на чистую кожу, без других запахов. Лучше — на запястье.

  2. Не вдыхайте сразу — подождите 10–15 минут, чтобы почувствовать «сердце» аромата.

  3. Не тестируйте более 3–4 ароматов подряд — нос «утомляется».

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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Парфюмерный гид: как выбрать духи для себя
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