Парфюмерный гид: как выбрать духи для себя

Как выбрать духи для себя

Парфюмерный гид: как выбрать духи для себя

Выбор духов — это не просто покупка аромата, это поиск отражения собственной индивидуальности. Парфюм может рассказать о вас больше, чем одежда или макияж: он создает настроение, формирует образ и даже оставляет некую «подпись» в памяти окружающих. Чтобы найти свой идеальный аромат, важно учитывать несколько ключевых факторов. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать духи.

Как выбрать духи: учитывайте тип аромата

Ароматы делятся на несколько основных групп:

Цветочные — легкие, женственные, романтичные. Например: роза, жасмин, пион. Фруктовые — сочные и игривые. Примеры: персик, груша, яблоко. Восточные — теплые, чувственные, насыщенные. Чаще всего это ваниль, амбра, специи. Древесные — более глубокие и «земные»: сандал, кедр, пачули. Фужерные — часто используются в мужских ароматах, свежие и насыщенные. Цитрусовые — универсальные и бодрящие: лимон, бергамот, апельсин.

Выбирайте группу ароматов, которая ближе к вашему стилю и образу жизни.

Как выбрать духи: разбираемся в концентрации парфюма

На стойкость и интенсивность аромата влияет его концентрация:

Духи — это самая концентрированная форма парфюмерной продукции (20–30%), их аромат сохраняется на коже до 8–12 часов. Парфюмерная вода имеет концентрацию 15–20% и держится на коже до 6–8 часов. Туалетная вода содержит 5–15% ароматических веществ и сохраняет свой аромат на коже в течение 4–6 часов. Одеколон — это наименее концентрированная форма парфюмерии (3–5%), его аромат сохраняется на коже около 2–4 часов.

Если вы ищете насыщенный вечерний аромат — выбирайте parfum или eau de parfum. Для повседневного использования подойдут более легкие варианты.

Как выбрать духи: время года и суток

Легкие цветочные и цитрусовые ароматы хороши для весны и лета. Более насыщенные восточные и древесные — для осени и зимы. Утром используйте свежие варианты, вечером — более стойкие и яркие.

Как выбрать духи: тестирование перед покупкой