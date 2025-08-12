Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 12:51

В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек

Депутат Колунов: езда на авто с нарушением заводских настроек повлечет штраф

Эксплуатация автомобилей с нарушением заводских настроек, в том числе измененной выхлопной системой, может привести к штрафу и даже задержанию транспортного средства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, законопроект о штрафах за превышение уровня шума в ночное время не предусматривает наказания за повторные нарушения, но другие статьи КоАП РФ позволяют инспекторам применять санкции.

Законопроектом о штрафах за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время не предусматривается ответственность за повторное нарушение. Однако изменение конструктивных особенностей автомобиля, в том числе в части выхлопной системы и нарушение заводских параметров может повлечь за собой запрет на эксплуатацию транспортного средства в рамках статей 12.5 и 19 КоАП РФ. В соответствии с этими статьями эксплуатация транспортного средства с нарушениями влечет наложение административного штрафа. Более того, инспектор имеет все полномочия задержать автомобиль и эвакуировать его на штрафстоянку, — пояснил Колунов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тонирование лобового стекла автомобиля может свидетельствовать о нетрадиционных сексуальных предпочтениях владельца (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».

