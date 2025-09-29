Российскую авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Горно-Алтайске оштрафовали авиакомпанию Nordwind Airlines на 30 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там отметили, что во время задержки рейса в Санкт-Петербург в июле на более чем девять часов компания не предоставила пассажирам гостиничные услуги.

По инициативе транспортной прокуратуры компания-перевозчик привлечена к административной ответственности <…> с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Жуковский (Раменское) был приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. До этого план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, сообщили местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда.

23 сентября стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально следовали в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения.

