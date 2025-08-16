Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Водитель Honda на полной скорости снес девушку в Горно-Алтайске

Водитель Honda сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе в Горно-Алтайске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Горно-Алтайске Республики Алтай водитель сбил девушку на пешеходном переходе, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. За рулем Honda Stepwgn находился 32-летний мужчина, который на Коммунистическом проспекте совершил наезд на 17-летнюю девушку.

Пострадавшая переходила дорогу вместе с 18-летним парнем, говорится в сообщении. Молодой человек успел отскочить и получил легкие травмы, а девушка была доставлена в больницу с различными повреждениями. Полиция проводит проверку.

Ранее представители ГАИ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в поселке Песочное под Санкт-Петербургом произошла авария с участием маленького ребенка. По данным инспекции, двухлетний мальчик выбежал на дорогу из частного двора и оказался под колесами Hyundai.

Кроме того, что в Смоленской области в результате лобового столкновения погибли три человека и двое получили травмы. Авария произошла утром на 1025-м километре трассы Р-132 в Новодугинском округе. По предварительной версии, 69-летний водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и врезался в Kia Cerato, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Водитель и два пассажира легковушки погибли, а водитель и пассажир внедорожника были доставлены в больницу.

