«Охватит все население»: в ООН забили тревогу из-за массового голода в Газе

Если поставки продовольствия в сектор Газа не увеличатся, то через несколько недель голод может коснуться все население анклава, заявил телеканалу CBC заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау. По его словам, в день в сектор въезжают около 100 грузовиков с продуктами питания. Он отметил, что в анклав нужно направлять не менее 600–700 фур с гумпомощью.

Если эта [ситуация] будет продолжаться еще несколько недель, то голод охватит уже все население, — сказал Скау.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок. По его словам, это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

До этого стало известно, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону с льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.