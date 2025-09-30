Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами Белый дом обнародовал план по созданию особой экономической зоны в секторе Газа

В секторе Газа следует создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц», следует из плана урегулирования конфликта в анклаве, опубликованном Белым домом в социальной сети Х. Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.

Будет создана особая экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, — отмечается в документе.

В целом предварительный план состоит из 20 пунктов. В частности, управлять анклавом будут аполитичный палестинский комитет. Предлагается также создать Международные силы стабилизации (ISF). Они займутся обучением и поддержкой проверенных палестинских полицейских подразделений.

Ранее сообщалось, что 12 стран создают коалицию для финансовой поддержки государства Палестина. В нее войдут Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам. Он выразил надежду, что государство Палестина «никогда не появится».