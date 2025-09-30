Трамп озвучил один из пунктов плана США по перемирию в Газе

Трамп озвучил один из пунктов плана США по перемирию в Газе Трамп заявил о необходимости нейтрализации военного потенциала ХАМАС

Разработанный Вашингтоном план прекращения боевых действий в секторе Газа предусматривает нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок, сообщил президент США Дональд Трамп прессе после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, это обязательство в письменной форме взяли на себя арабские и мусульманские страны.

Осуществить демилитаризацию Газы <…> обеспечить нейтрализацию военного потенциала ХАМАС и всех других террористических организаций, — заявил американский лидер.

Трамп предупредил силы ХАМАС, что в случае отказа это этого плана урегулирования, он полностью поддержит действия Израиля против палестинского движения по уничтожению существующей угрозы. При этом американский лидер выразил надежду, что сделка ради мира все-таки состоится.

Примечательно, что анонсированная после встречи лидеров двух стран пресс-конференция не состоялась. Президент и премьер зачитали только развернутые вступительные слова.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа планируется создать особую экономическую зону со льготными тарифами для «стран-участниц». Четкого варианта документа пока нет, его разработкой займутся эксперты, которые уже занимались проблемами Ближнего Востока.