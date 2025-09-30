Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:19

Депутат предложил передавать деньги умерших в распоряжение государства

Депутат Рябоконь призвал разработать механизм передачи денег умерших государству

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил разработать механизм передачи денег умерших людей без наследников в распоряжение государства, пишет «Парламентская газета». По его словам, сейчас после смерти человека, у которого нет наследников, его деньги остаются на счетах коммерческих банков и брокерских контор.

Большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом. Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств, — высказался Рябоконь.

Согласно подсчетам депутата, у умерших людей без наследников остается порядка нескольких сотен миллиардов рублей. Банки пользуются этими средствами годами и даже десятилетиями, уточнил парламентарий.

Ранее аналитик Денис Астафьев заявил, что снижение ставок банками может быть как законным, так и нарушающим права клиента — все зависит от вида продукта и условий договора. По накопительным счетам и вкладам «до востребования» банк имеет право менять ставку. По срочному вкладу с зафиксированным процентом он этого делать не может, отметил эксперт.

деньги
государство
депутаты
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.