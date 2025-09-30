Депутат предложил передавать деньги умерших в распоряжение государства

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь предложил разработать механизм передачи денег умерших людей без наследников в распоряжение государства, пишет «Парламентская газета». По его словам, сейчас после смерти человека, у которого нет наследников, его деньги остаются на счетах коммерческих банков и брокерских контор.

Большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом. Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств, — высказался Рябоконь.

Согласно подсчетам депутата, у умерших людей без наследников остается порядка нескольких сотен миллиардов рублей. Банки пользуются этими средствами годами и даже десятилетиями, уточнил парламентарий.

Ранее аналитик Денис Астафьев заявил, что снижение ставок банками может быть как законным, так и нарушающим права клиента — все зависит от вида продукта и условий договора. По накопительным счетам и вкладам «до востребования» банк имеет право менять ставку. По срочному вкладу с зафиксированным процентом он этого делать не может, отметил эксперт.