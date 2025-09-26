Россиянам объяснили, могут ли банки снижать ставки по открытым вкладам Аналитик Астафьев: право банка на снижение ставок по вкладам зависит от договора

Снижение ставок банками может быть как законным, так и нарушающим права клиента — все зависит от вида продукта и условий договора, заявил NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. По накопительным счетам и вкладам «до востребования» банк имеет право менять ставку. По срочному вкладу с зафиксированным процентом он этого делать не может, отметил эксперт.

По накопительным счетам и вкладам «до востребования» банк вправе менять ставку в одностороннем порядке, но обязан заранее уведомить об этом клиента. Если же речь идет о срочном депозите с зафиксированным процентом, ставка должна оставаться неизменной до конца срока — любые попытки пересмотра будут нарушением договора, — сказал Астафьев.

По его словам, именно формулировки в оферте и договоре определяют, имеет ли банк право снижать проценты. Астафьев советует внимательно изучать условия: выбирать срочные вклады с фиксированной доходностью, сохранять все документы и рекламные обещания по ставке.

Ранее сообщалось, что некоторые крупные российские банки нарушают обещания о сохранении повышенных ставок по накопительным счетам, досрочно снижая проценты. Такие действия являются незаконными, если срок и ставка были четко прописаны в договоре. Даже устные обещания консультантов, не выполненные впоследствии, считаются недобросовестной практикой,