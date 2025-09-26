Крупные российские банки уличили в нарушении обещаний

Некоторые крупные российские банки нарушают обещания о сохранении повышенных ставок по вкладам, досрочно снижая проценты по депозитам, сообщают «Известия». По данным издания, такие действия являются незаконными, если срок и ставка были четко прописаны в договоре. Даже устные обещания консультантов, не выполненные впоследствии, считаются недобросовестной практикой и могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Эксперты рекомендуют россиянам открывать вклады только с фиксированной ставкой, чтобы уменьшить риски снижения доходности. В случае использования нефиксированной ставки банки имеют право на ее законное изменение, что сильно усложнит задачу клиентам. Журналисты отмечают, что при нарушении письменных условий договора вкладчики могут оспаривать действия банков, тогда как доказательство устных договоренностей требует более сложной процедуры.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%. Он считает, что это станет возможным при условии дальнейшего снижения инфляции и сохранения стабильной экономической ситуации.