30 сентября 2025 в 11:03

Евросоюз набрался смелости действовать вопреки позиции Венгрии

FT: ЕС хочет начать подготовку к приему Украины и Молдавии, игнорируя Венгрию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз планирует начать техническую подготовку к принятию Украины и Молдавии вопреки позиции Венгрии, сообщает британская газета Financial Times. По ее данным, Еврокомиссия предложила изменить внутренние правила, чтобы обойти возможное вето от венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение лидеров стран ЕС на предстоящем саммите в Копенгагене.

Европейская комиссия предложила скорректировать свои собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких «кластерах» даже в отсутствие официального решения о начале переговоров в этих областях, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует выдать Украине кредит в €140 млрд (13,58 трлн рублей) из доходов от замороженных российских активов. По информации источников, страны объединения обсуждают механизм, позволяющий обойти вето, которое накладывает премьер-министр Венгрии. Целью встречи в Копенгагене была названа «изоляция Орбана».

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
Украина
Молдавия
