Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:15

В российском регионе предотвратили подрыв отдела полиции

Суд арестовал четверых дагестанцев по делу о подготовке теракта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Арестованы четверо жителей Дагестана, которые планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы. Они пробудут под стражей до 25 ноября 2025 года.

Суд принял решение о заключении под стражу четверых жителей Буйнакска, подозреваемых в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств, — говорится в сообщении.

Один из арестованных приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства. Постановление пока не вступило в законную силу.

Тем временем сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, который по заданию ГУР Минобороны Украины привлекал подростков к терактам на железной дороге. По данным ЦОС ФСБ России, молодой рекрутер получал указания от украинской разведки в мессенджере Telegram.

До этого на территории Ростовской области задержан житель Мариуполя, служивший сержантом в спецназе украинского военизированного националистического объединения. Он вступил в формирование добровольно по идеологическим причинам и ради материальной выгоды.

суды
происшествия
теракты
Дагестан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.