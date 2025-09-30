В российском регионе предотвратили подрыв отдела полиции Суд арестовал четверых дагестанцев по делу о подготовке теракта

Арестованы четверо жителей Дагестана, которые планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы. Они пробудут под стражей до 25 ноября 2025 года.

Суд принял решение о заключении под стражу четверых жителей Буйнакска, подозреваемых в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств, — говорится в сообщении.

Один из арестованных приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства. Постановление пока не вступило в законную силу.

Тем временем сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, который по заданию ГУР Минобороны Украины привлекал подростков к терактам на железной дороге. По данным ЦОС ФСБ России, молодой рекрутер получал указания от украинской разведки в мессенджере Telegram.

До этого на территории Ростовской области задержан житель Мариуполя, служивший сержантом в спецназе украинского военизированного националистического объединения. Он вступил в формирование добровольно по идеологическим причинам и ради материальной выгоды.