Навроцкий оправдался за жевание табака на заседании ГА ООН

Публичное употребление снюса (некурительное табачное изделие) не может быть причиной для скандала, заявил в интервью радиостанции Zet президент Польши Кароль Навроцкий. Политика заметили за употреблением снюса в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что вызвало шумиху в прессе, но сам он не считает себя виновным в чем-то постыдном.

Забавно, что они [снюсы] вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд, — отметил президент.

Польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии из-за видео с заседания. В объективы журналистов, ведущих трансляцию из зала, попал момент, когда помощник Навроцкого передает ему коробочку. Президент достает из нее что-то похожее на маленький пакетик, после чего кладет его себе в рот. За это его раскритиковали в прессе и собственные сограждане.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что любовь польского президента к запрещенным веществам делает его «настоящим носителем европейских ценностей». Политик напомнил, что Навроцкий уже становился фигурантом множества скандалов: его обвиняли в связях с криминалитетом и проституцией, а также подозревали в махинациях с недвижимостью и финансами.