Врач раскрыл, чем опасен полюбившийся зумерам новый вид снюса Физиолог Калюжин: грибной снюс может приводить к тревожно-депрессивным реакциям

Грибной снюс является псевдоэнергетическим продуктом с неопределенными дозировками, состоящий из ежовика гребенчатого, бакопы и гуараны, сообщил физиолог Александр Калюжин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, такой снюс дает кратковременное учащение пульса, подъем артериального давления, рост кортизола, субъективную бодрость, но в итоге они сменяются утомлением, тревожностью, дрожью, нарушениями сна и внимания.

Для подростков риск выше: незрелые механизмы кортико-лимбической регуляции и циркадного контроля чувствительнее к диссонансу «сон-бодрствование», повышается вероятность тревожно-депрессивных реакций, снижается учебная работоспособность, растут кардиовегетативные колебания. Дополнительные риски — загрязнения и вариабельность состава, — рассказал Калюжин.

Эксперт отметил, что употребление популярного «энергетика» может привести к зависимости и нарушениям в работе нервной системы, особенно у молодежи. Он пояснил, что риски включают расстройства сна, проблемы с концентрацией внимания и эмоциональной сферой.

В качестве оптимальной альтернативы физиолог рекомендовал отказаться от стимуляторов в пользу немедикаментозных методов. К ним он отнес соблюдение гигиены сна, дозированные физические нагрузки, сбалансированное питание и грамотное планирование ежедневной нагрузки.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева отмечала, что употребление грибного снюса может вызвать у некоторых людей аритмию и даже остановку сердца. По словам врача, токсическое воздействие этой смеси на организм начинается уже через несколько минут.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.