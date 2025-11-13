Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 08:04

Врач раскрыл, чем опасен полюбившийся зумерам новый вид снюса

Физиолог Калюжин: грибной снюс может приводить к тревожно-депрессивным реакциям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грибной снюс является псевдоэнергетическим продуктом с неопределенными дозировками, состоящий из ежовика гребенчатого, бакопы и гуараны, сообщил физиолог Александр Калюжин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, такой снюс дает кратковременное учащение пульса, подъем артериального давления, рост кортизола, субъективную бодрость, но в итоге они сменяются утомлением, тревожностью, дрожью, нарушениями сна и внимания.

Для подростков риск выше: незрелые механизмы кортико-лимбической регуляции и циркадного контроля чувствительнее к диссонансу «сон-бодрствование», повышается вероятность тревожно-депрессивных реакций, снижается учебная работоспособность, растут кардиовегетативные колебания. Дополнительные риски — загрязнения и вариабельность состава, — рассказал Калюжин.

Эксперт отметил, что употребление популярного «энергетика» может привести к зависимости и нарушениям в работе нервной системы, особенно у молодежи. Он пояснил, что риски включают расстройства сна, проблемы с концентрацией внимания и эмоциональной сферой.

В качестве оптимальной альтернативы физиолог рекомендовал отказаться от стимуляторов в пользу немедикаментозных методов. К ним он отнес соблюдение гигиены сна, дозированные физические нагрузки, сбалансированное питание и грамотное планирование ежедневной нагрузки.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева отмечала, что употребление грибного снюса может вызвать у некоторых людей аритмию и даже остановку сердца. По словам врача, токсическое воздействие этой смеси на организм начинается уже через несколько минут.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Россия
врачи
снюс
грибы
опасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
Мошенники создали более 250 клонов «Почты России» для обмана россиян
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Орловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 ноября: инфографика
Херсон столкнулся с проблемами сразу после отъезда Зеленского
Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего
В России подешевели подержанные легковушки
В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы
Россиянина задержали на Пхукете из-за американского запроса
Суд отклонил иск к Гузеевой о защите чести и достоинства
В США пересмотрели дату освобождения P. Diddy
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
Российские ПВО за ночь сбили свыше сотни БПЛА
В Южной Корее внезапно перенесли 140 рейсов и отменили военные учения
В России обновляют закон о штрафах за отсутствие ОСАГО
Россиянам назвали главное условие надежности фундамента дома
Врач раскрыл, чем опасен полюбившийся зумерам новый вид снюса
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.