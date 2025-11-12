Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:30

Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса

Терапевт Сысоева: грибной снюс может вызвать аритмию и даже остановку сердца

Употребление грибного снюса может вызвать у некоторых людей аритмию и даже остановку сердца, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Екатерина Сысоева. По словам врача, токсическое воздействие этой смеси на организм начинается уже через несколько минут.

Через слизистую оболочку рта действующие вещества попадают прямо в кровь, минуя естественные фильтры организма — печень и желудок. У людей с невыявленными нарушениями это может вызвать аритмию, спазм сосудов, повышение артериального давления и даже остановку сердца, — предупредила Сысоева.

Помимо этого, такая смесь может спровоцировать у человека аллергическую реакцию или сбой в иммунной системе. При передозировке не исключены проблемы со сном, концентрацией и эмоциональным состоянием. Регулярное же употребление грозит образованием язв, развитием воспалений и онкологических болезней.

Ранее онколог Расул Ахмаев заявил, что табак, вейпы и спиртное провоцируют развитие рака молочной железы. По его словам, любые канцерогены отрицательно воздействуют на организм.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

