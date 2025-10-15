Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы Онколог Ахмаев: табак и спиртное провоцируют развитие рака молочной железы

Табак, вейпы и спиртное провоцируют развитие рака молочной железы, заявил врач-онколог Расул Ахмаев. По его словам, переданным РИАМО, любые канцерогены отрицательно воздействуют на организм.

Сегодня многие женщины ошибочно считают вейпы безвредной альтернативой сигаретам. Но в реальности электронные устройства для курения содержат никотин, тяжелые металлы и целый ряд опасных канцерогенных соединений. Эти вещества вызывают мутации в клетках молочной железы, что может стать пусковым фактором для развития раковой опухоли, — заявил Ахмаев.

Плохое питание — один из серьезных факторов, способствующих развитию рака у женщин. Частое употребление фастфуда, полуфабрикатов и других вредных перекусов вредит организму из-за содержания опасных трансжиров и канцерогенов, предупредил специалист. Они нарушают обмен веществ, заменяют полезные жиры вредными, повреждают клетки и способствуют накоплению токсинов. Все это может привести к образованию опухолей, в том числе в молочной железе, заключил врач.

