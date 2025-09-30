Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:48

Мишустин анонсировал внедрение механизма отслеживания импорта в ЕАЭС

Мишустин: ЕАЭС готов запустить механизм отслеживания импорта в полном объеме

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ЕАЭС готов внедрить механизм отслеживания ввезенных товаров в полном формате, заявил на заседании Евразийского межправсовета председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, пилотный проект показал эффективность контроля для защиты от контрафакта, сообщает ТАСС.

Три месяца назад завершился соответствующий пилотный проект по прослеживаемости ввезенных в союз товаров. С учетом полученного опыта надо запустить механизм в полноформатном режиме, — сказал Мишустин.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что по итогам первых восьми месяцев 2025 года объемы параллельного импорта новых автомобилей в Россию упали на 40%. Речь идет о ввозе транспортных средств брендов, которые приостановили официальные поставки в РФ после начала специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что в августе РФ вновь стала крупнейшим покупателем легковых автомобилей из Китая: поставки на российский рынок выросли на четверть, хотя за год они, наоборот, сократились вдвое, составив $796,4 млн (66,5 млрд рублей). Согласно данным китайской таможни, последний раз более высокий показатель фиксировался в декабре 2024 года.

импорт
ЕАЭС
Михаил Мишустин
Правительство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.