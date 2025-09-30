Мишустин анонсировал внедрение механизма отслеживания импорта в ЕАЭС

ЕАЭС готов внедрить механизм отслеживания ввезенных товаров в полном формате, заявил на заседании Евразийского межправсовета председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, пилотный проект показал эффективность контроля для защиты от контрафакта, сообщает ТАСС.

Три месяца назад завершился соответствующий пилотный проект по прослеживаемости ввезенных в союз товаров. С учетом полученного опыта надо запустить механизм в полноформатном режиме, — сказал Мишустин.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что по итогам первых восьми месяцев 2025 года объемы параллельного импорта новых автомобилей в Россию упали на 40%. Речь идет о ввозе транспортных средств брендов, которые приостановили официальные поставки в РФ после начала специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что в августе РФ вновь стала крупнейшим покупателем легковых автомобилей из Китая: поставки на российский рынок выросли на четверть, хотя за год они, наоборот, сократились вдвое, составив $796,4 млн (66,5 млрд рублей). Согласно данным китайской таможни, последний раз более высокий показатель фиксировался в декабре 2024 года.