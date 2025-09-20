«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:16

Россия вернула лидерство по импорту китайских легковушек

В августе импорт китайских автомобилей в Россию вырос на 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе РФ вновь стала крупнейшим покупателем легковых автомобилей из Китая: поставки на российский рынок выросли на четверть, хотя за год они, наоборот, сократились вдвое, составив $796,4 млн (66,5 млрд рублей), передает РИА Новости. Согласно данным китайской таможни, последний раз более высокий показатель фиксировался в декабре 2024 года.

После временной потери позиций в апреле российские компании вновь вышли на первое место по закупкам китайских машин. Однако с начала года импорт резко снизился – до $4,1 млрд против $9,15 млрд за аналогичный период 2024-го года. Основной причиной стало повышение утилизационного сбора.

До этого директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, что на фоне новостей о повышении утилизационного сбора россияне начали активно покупать автомобили. По его словам, многие решили не откладывать это до Нового года. Так, за последнюю неделю рост продаж в салонах дилеров вырос на 36%. Кроме того, на 55% вырос параллельный импорт автомобилей.

