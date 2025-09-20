«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 09:22

Россияне бросились покупать авто до подорожания

Автоэксперт Иванов: в России на 55% вырос параллельный импорт автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне новостей о повышении утилизационного сбора россияне начали активно покупать автомобили: за последнюю неделю рост продаж в салонах дилеров вырос на 36%, рассказал РИА Новости директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Кроме того, на 55% вырос параллельный импорт автомобилей.

Я уверенно могу сказать, что спрос на новые автомобили резко вырос в последние дни, когда инфоповод о новой формуле расчета утильсбора стал активно муссироваться в СМИ, — рассказал Иванов.

По данным источников, спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с.

До этого стало известно, что из-за увеличения утильсбора с 1 ноября россияне могут столкнуться с проблемой отсутствия популярных китайских автомобилей LiXiang и Zeekr. Также под угрозой могут оказаться поставки Toyota Camry и Land Cruiser.

авто
утильсбор
Россия
машины
