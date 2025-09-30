Высокопоставленного сотрудника российской компании обвинили в создании ОПГ

Главу службы безопасности гостиничной компании «Северная Ривьера» обвинили в создании организованного преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на документы. Руководитель был задержан 13 февраля 2025 года, и в тот же день ему предъявили обвинение.

13 февраля 2025 года Иванов Денис, занимающий должность руководителя службы безопасности ООО «Северная Ривьера» был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, в тот же день ему предъявлено обвинение, — говорится в документах.

Агентство отмечает, что по данному делу также проходит генеральный директор ООО «Элизиум». Компания «Северная Ривьера», зарегистрированная в Ленинградской области, владеет гостиничным комплексом в Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга. В 2024 году выручка компании составила 246,9 млн рублей, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего года.

До этого правоохранительные органы задержали бывшего главу муниципального образования Смольнинское Григория Ранкова. Как уточнил источник, в здании администрации муниципалитета и по месту жительства чиновника прошли масштабные обыски с участием сотрудников ФСБ: силовики изымали документы за 2021–2024 годы в рамках возбужденного дела.