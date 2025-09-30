Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:34

ВС России поразили железнодорожные объекты ВСУ

Минобороны России сообщило об ударах по железнодорожным объектам ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также армия поразила объекты запуска украинских БПЛА.

Нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, — отметили в министерстве.

Также ВС России ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и украинских наемников в 154 районах. Поражение было нанесено при помощи авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии, добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали, что российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА ВСУ. Суточные потери украинской армии в зоне спецоперации составили порядка 1600 военнослужащих.

Также по сообщению Минобороны силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник над регионами России. По 26 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской и Белгородской областей, 12 и 11 — над территорией Ростовской и Курской областей соответственно.

