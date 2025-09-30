«Чепуха полная»: Лукашенко поставил Зеленского на место

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной чепухой высказывания о нем и о своем российском коллеге Владимире Путине со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал их стариками. Глава государства также добавил, что считал Зеленского «своим сыном».

Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная, — заявил Лукашенко.

Ранее на Варшавском форуме по вопросам безопасности Зеленский заявил, что Лукашенко находится «в своем мире», выразив скептицизм относительно заявлений белорусского лидера о «выгодном для Украины мирном соглашении». Он добавил, что ему «трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко».

До этого президент Белоруссии призвал Зеленского успокоиться, так как «на столе есть хорошее предложение» по завершению конфликта на Украине. Так он прокомментировал угрозы властей Киева нанести удар по Кремлю. Политик уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп уже осведомлен об этом предложении.