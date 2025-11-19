Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 05:30

Британец устроил непристойное шоу в отместку за приговор

WN: мужчина спустил перед судом штаны из-за отказа выпустить из тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подсудимый, недовольный решением британского суда, устроил откровенную демонстрацию и обнажился прямо во время видеотрансляции из тюрьмы, пишет Worcester News. Его поведение привело к немедленному прекращению заседания.

35-летний Ли Тейлор, ранее признавший вину по целому ряду обвинений, включая кражу и нападение на полицейского, присутствовал на слушании по видеосвязи. Когда суд отклонил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, мужчина начал кричать оскорбления, спустил штаны и занялся самоудовлетворением. Сотрудникам суда пришлось срочно прервать трансляцию, чтобы оградить людей от непристойного зрелища.

Прокурор отметил, что многие в зале суда находились в расстроенных чувствах после увиденного. В итоге за все совершенные преступления, включая этот непристойный эпизод, Тейлор был приговорен к полутора годам тюремного заключения.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что появление телеведущего Дмитрия Диброва на публике после громкого развода с расстегнутой ширинкой нельзя счесть нормальным. Парламентарий отметил, что такое поведение характерно для психов, извращенцев и маньяков.

суды
Великобритания
осужденные
обнаженные
