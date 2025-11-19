Стилист поделилась советами при выборе шампуня

Шампунь с экстрактом репы придаст волосам объем, заявила NEWS.ru парикмахер-стилист Мария Бурланкова. По ее словам, правильно подобранное средство способно не только очистить локоны, но и решить конкретные проблемы, будь то перхоть или повышенная жирность.

В огромном разнообразии на полках магазинов так сложно выбрать нужный шампунь для волос. На что обратить внимание? Для ломких и пористых волос ищите шампунь с экстрактом томата. Он обладает мощной питающей способностью и антиоксидантным действием благодаря витамину С. Шампунь для объема может содержать экстракт репы, она насыщена такими минералами, как фосфор, железо, кальций и витамины А, С и группы В. Они придают локонам плотность и объем, — пояснила Бурланкова.

Она отметила, что обладателям вьющихся волос подойдут шампуни с пантолактоном и протеинами шелка. По словам Бурланковой, для жирной кожи головы эффективным будет средство с экстрактом аира, нормализующим работу сальных желез. Также стилист подчеркнула, что частота мытья волос зависит исключительно от личных предпочтений.

Ранее трихолог Ольга Кохас заявила, что для зимнего сезона рекомендуется выбирать свободные шапки из натуральных материалов. Она предупредила, что модели из синтетических тканей могут усилить жирность волос.