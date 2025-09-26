Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:17

Лукашенко сообщил о готовности «хорошего предложения по Украине»

Лукашенко: по завершению конфликта на Украине готово выгодное предложение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинского коллегу Владимира Зеленского успокоиться, так как «на столе есть хорошее предложение» по завершению конфликта на Украине. Так он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину угрозы президента Украины об ударах по Кремлю. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп уже осведомлен об этом.

Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе <…> хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение, — поделился Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, если украинцы откажутся от этого предложения, то будет только хуже — будет потеряна вся Украина. Он напомнил, что останавливаться надо было еще в 2022 году, тогда весь восток был бы украинским, кроме Крыма.

Нет, не остановились, потеряли восток. Если сейчас не остановятся, с моей точки зрения, они потеряют всю Украину, — обратил внимание он.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и Лукашенко продолжалась более 3,5 часа. Их беседа проходила в Голубой гостиной Кремля.

