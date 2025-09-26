Встреча Путина и Лукашенко продолжается уже больше трех часов

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко все еще продолжается, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Беседа лидеров длится уже больше трех часов. Их встреча проходит в Голубой гостиной Кремля.

Журналисты отметили, что до этого президенты в течение полутора часов общались тет-а-тет. Их встреча с глазу на глаз проходила в Представительском кабинете Кремля.

Ранее Лукашенко отмечал, что между Москвой и Минском накопилось множество вопросов. Белорусский лидер подчеркивал, что во время встречи по каждому из них будут приняты решения. Он также признался, что слышал, как все говорят о его частых встречах с Путиным, но он так не считает.

Ранее президент Белоруссии высоко оценил предложение Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия договора. Лукашенко посчитал эту инициативу блестящей. Он также говорил, что пообещал передать российскому лидеру сообщения от США в рамках встречи. Белорусский лидер подтвердил, что предстоит большой блок для обсуждения общих с Россией вопросов.