Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 15:43

Встреча Путина и Лукашенко продолжается уже больше трех часов

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Фото: Кристина Кормилицына/kremlin.ru

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко все еще продолжается, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Беседа лидеров длится уже больше трех часов. Их встреча проходит в Голубой гостиной Кремля.

Журналисты отметили, что до этого президенты в течение полутора часов общались тет-а-тет. Их встреча с глазу на глаз проходила в Представительском кабинете Кремля.

Ранее Лукашенко отмечал, что между Москвой и Минском накопилось множество вопросов. Белорусский лидер подчеркивал, что во время встречи по каждому из них будут приняты решения. Он также признался, что слышал, как все говорят о его частых встречах с Путиным, но он так не считает.

Ранее президент Белоруссии высоко оценил предложение Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия договора. Лукашенко посчитал эту инициативу блестящей. Он также говорил, что пообещал передать российскому лидеру сообщения от США в рамках встречи. Белорусский лидер подтвердил, что предстоит большой блок для обсуждения общих с Россией вопросов.

Россия
Кремль
Владимир Путин
встречи лидеров
Александр Лукашенко
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.