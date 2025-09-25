Лукашенко доставит в Москву «весточки» от США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст лидеру России Владимиру Путину сообщения от американцев, сообщает БелТА. Белорусский лидер отметил, что предстоит большой блок для обсуждения общих вопросов с РФ.
Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые, — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии подтвердил, что среди сообщений есть и те, что поступили от американских представителей. Он отметил, что вопросов накопилось много, и пообещал дать более подробные разъяснения на следующий день.
Ранее Лукашенко заявил, что Путин лично запретил ракетный удар по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по Банковой, где расположена резиденция главы Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что у отдельных лиц в России якобы были определенные замыслы, о которых он знает, но не стал называть имен. По его словам, это была «инсайдерская информация».