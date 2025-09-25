Лукашенко доставит в Москву «весточки» от США Лукашенко заявил, что передаст Путину сообщения от представителей США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст лидеру России Владимиру Путину сообщения от американцев, сообщает БелТА. Белорусский лидер отметил, что предстоит большой блок для обсуждения общих вопросов с РФ.

Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подтвердил, что среди сообщений есть и те, что поступили от американских представителей. Он отметил, что вопросов накопилось много, и пообещал дать более подробные разъяснения на следующий день.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин лично запретил ракетный удар по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по Банковой, где расположена резиденция главы Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что у отдельных лиц в России якобы были определенные замыслы, о которых он знает, но не стал называть имен. По его словам, это была «инсайдерская информация».