09 декабря 2025 в 15:49

«Это наши люди»: Лукашенко положительно отозвался о литовцах и поляках

Лукашенко назвал литовцев и поляков своими людьми

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал литовцев и поляков «своими людьми». Таким образом глава республики отреагировал на конфликтную ситуацию с Вильнюсом. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Минск всегда может договориться с жителями Польши и Литвы.

Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер задался вопросом, с какой целью в Литве начинают нагнетать и политизировать проблему. Он подчеркнул, что Минску, как и литовцам, полякам, латышам и эстонцам, «война не нужна».

Ранее правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с контрабандой. По данным кабмина страны, они прилетают со стороны Белоруссии.

Лукашенко также признал, что обстановка на белорусско-украинском рубеже требует продолжения укрепления пограничной инфраструктуры. По его словам, республике приходится возводить новые заставы и усиливать вооружение личного состава.

Белоруссия
Минск
Александр Лукашенко
Польша
Литва
