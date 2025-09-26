Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:43

Лукашенко ответил на сообщения о «частых встречах» с Путиным

Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы накопилась куча вопросов

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Множество вопросов накопилось между Минском и Москвой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По данным Telegram-канала «Пул первого», глава республики на встрече с российским лидером Владимиром Путиным ответил на сообщения о том, что они часто видятся.

Говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения, — подчеркнул президент Белоруссии.

Встреча лидеров проходит в Голубой гостиной Кремля в пятницу, 26 сентября. После завершения беседы Путина и Лукашенко ждет рабочий завтрак. Переговоры проходят в формате тет-а-тет.

Ранее Лукашенко высоко оценил предложение Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия договора. Президент Белоруссии посчитал эту инициативу блестящей.

Также Лукашенко обещал передать Путину сообщения от США в рамках встречи. Белорусский лидер подтвердил, что предстоит большой блок для обсуждения общих с Россией вопросов.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Белоруссия
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.