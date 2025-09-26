Лукашенко ответил на сообщения о «частых встречах» с Путиным

Множество вопросов накопилось между Минском и Москвой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По данным Telegram-канала «Пул первого», глава республики на встрече с российским лидером Владимиром Путиным ответил на сообщения о том, что они часто видятся.

Говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения, — подчеркнул президент Белоруссии.

Встреча лидеров проходит в Голубой гостиной Кремля в пятницу, 26 сентября. После завершения беседы Путина и Лукашенко ждет рабочий завтрак. Переговоры проходят в формате тет-а-тет.

Ранее Лукашенко высоко оценил предложение Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия договора. Президент Белоруссии посчитал эту инициативу блестящей.

Также Лукашенко обещал передать Путину сообщения от США в рамках встречи. Белорусский лидер подтвердил, что предстоит большой блок для обсуждения общих с Россией вопросов.