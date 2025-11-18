Турецкий министр станет посредником между Украиной и Россией

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует лично проинформировать Москву об итогах предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Его переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом запланированы на среду, 19 ноября.

По данным источников, такое решение будет принятo в случае достижения конкретных положительных результатов. Одним из ключевых вопросов может стать прогресс в организации очередного обмена военнопленными. При этом официальная Москва не направит своих представителей на эти переговоры. Неделей ранее Стамбул с рабочим визитом посетил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Ранее Фидан уже заявлял, что война на Украине максимально приблизилась к своему завершению.

Ранее Зеленский заявил, что едет в Турцию 19 ноября для активизации переговоров с Россией. Президент Украины сообщил, что на переговорной площадке Киев предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца кризиса. Он также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.